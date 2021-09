IJburgers fel tegen komst parkeerplaatsen op groenstrook: "Opslagplek voor blik"

Bewoners op IJburg maken zich zorgen over de plannen van de gemeente om negentig parkeerplaatsen te realiseren aan de rand van de Oeverzeggestraat. Omdat in het Diemerpark er vier sportvelden bij gaan komen, zijn nieuwe parkeerplaatsen nodig en volgens de gemeente is dit de enige geschikte locatie. Bewoners zien dit niet zitten: "Onze rustige straat wordt straks een opslagplek voor blik."

Toch komt als het aan de gemeente ligt hier een parkeerplaats. De sportvelden in het Diemerpark worden uitgebreid van zes naar tien en dat betekent dat er nieuwe parkeerplekken nodig zijn. Uiteindelijk moeten dat negentig plekken worden, en die zijn in de voorlopige plannen ingetekend op de groenstrook aan de Oeverzeggestraat.

"Als je goed luistert hoor je de vogels kwetteren in het riet", zegt buurtbewoner Dick van Klink. "Er zijn heel veel prachtige insecten, vogels en kleine slangetjes. Er is gewoon heel veel leven op deze plek."

Maar volgens stadsdeelbestuurder Ivar Manuel is dit toch echt de enige optie. "De helft van de parkeerplekken onder de Albert Heijn is particulier verhuurd, dus dat gaat sowieso niet. En juist op de momenten dat je die parkeerplekken nodig hebt zit die Albert Heijn helemaal vol."

Buurtbewoners zijn fel tegen deze plannen. "Er zijn een aantal punten waar we het niet mee eens zijn. We krijgen asfaltering in plaats van vergroening," vertelt buurtbewoner Randy Kee. "We zijn als buurtbewoners betrekkelijk weinig tot niet meegenomen in het proces en de parkeerproblematiek van een sportpark wordt verplaatst naar een woonbuurt. In een sociale stad als Amsterdam vind ik dat ondenkbaar."

Hij vervolgt: "Bovendien is die parkeerplaats best ver van de sportvelden. En de parkeerplaatsen op Steigereiland zijn nog veel verder weg. Hoe kom je dan bij het sportveld? We hebben echt over alternatieven nagedacht. Ook of we misschien een brug kunnen aanleggen van Steigereiland naar de sportvelden, maar uiteindelijk is dat te moeilijk."

Manuel benadrukt dat de plannen nog niet definitief zijn. "Het college zal in oktober beslissen of we hiermee verder kunnen of dat het toch helemaal anders wordt."