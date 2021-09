Hilversums politiebureau komende maanden tegen de vlakte: zo ziet het nieuwe eruit

De voorbereidingen voor de sloop van het pand midden in het Hilversumse centrum starten komende maand. Zo rond februari moet er niets meer van het gebouw over zijn. Daarna start de bouw van het nieuwe politiebureau dat twee jaar later haar deuren moet openen. De politie zit ondertussen in een tijdelijk politiebureau aan de Bonairelaan.

De politie heeft de laatste tijd buurtbewoners van het politiebureau al op de hoogte gebracht van het werkschema. Met elk bouwproject is sprake van overlast en zaken die veranderen, dat is niet te voorkomen. Als je buren hun woning verbouwen is dat al het geval. Voor omwonenden op de Groest is het letterlijk hun achtertuin", zegt Suzanne de Graaf van de politie.

Het nieuwe politiebureau

Als het politiebureau straks weg is, komt er een nieuwe voor terug. De politie heeft het ontwerp voor het nieuwe bureau klaar, de bouwplannen zijn ook al besproken met de beurt en goedgekeurd door de gemeente.

De politie krijgt een nieuw bureau van vier etages met daaronder een parkeergarage. Het pand moet erg gaan lijken op andere gebouwen aan de Groest. Daarnaast is er veel aandacht voor groen: een groot deel van het dak wordt met groen bedekt en ook om het bureau heen komst straks veel groen.