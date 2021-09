Raadsvergaderingen binnenkort weer in stadhuis en open voor publiek

Vanavond is de laatste raadsvergadering in De Letterbak in Oudorp; per oktober vinden alle raads- en commissievergaderingen weer in het stadhuis aan de Langestraat plaats.



Vanwege de anderhalvemetermaatregel werd de afgelopen tijd uitgeweken naar De Letterbak. Aan de Langestraat was het niet mogelijk om de 39 raadsleden, wethouders, burgemeester en griffiers in de raadszaal op anderhalve meter van elkaar te laten zitten.