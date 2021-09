Één automobilist op de pont weigert 'minstens 50 fietsers' voor te laten gaan

Dat een wolf, een geit en een kool niet zonder heibel tegelijkertijd op een vlot van de ene kade naar de andere kunnen, is geen geheim. Maar dat vijftig fietsers niet tegelijk met één auto op de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid kunnen, dat was tot vandaag onbekend.

De automobilist kan in de commentaren op Facebook op weinig sympathie rekenen, maar volgens de woordvoerster van de GVB was het slechts "een ongelukkige samenloop van omstandigheden."





"We hebben inderdaad de regel dat fietsers en automobilisten niet samen op het middendek mogen staan", legt GVB-woordvoerster Manon Huisman uit. "Dat kan namelijk gevaarlijke situaties opleveren zoals botsingen." Maar naast het middendek zijn nog twee zijdekken, legt zij uit, die normaal gesproken bestemd zijn voor fietsers.

'Flexibel dek'

Maar vandaag ging die vlieger niet op. Huisman: "Één zijdek is vanwege corona afgesloten, zodat personeel daar kan lopen zonder binnen anderhalve meter van de passagiers te komen."

"En aan de andere zijde heeft de nieuwe, elektrische pont een zogenaamd flexibel dek", zegt de GVB-zegsvrouw, dat kan ingezet worden als het nodig is fietsers en automobilisten te scheiden. Dat was nu ook het geval. Maar nog voordat de schipper dat flexibele dek goed kon opstellen zou de ongeduldige automobilist de pont al opgereden zijn. "Dat had de schipper net te laat in de gaten", zegt Huisman.