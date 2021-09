Nieuwe damwand voor de dijk bij Uitdam: "Het groen is weg en dat is extreem pijnlijk"

Bijna geluidloos worden de stalen platen de dijk ingeschoven. Het is weer een nieuwe, belangrijke fase in de versterking van de dijk bij Uitdam. De bewoners hebben jarenlang gestreden voor het behoud van hun groene achtertuin. Ze willen graag een versterking met een groene kleidijk. "Helaas heeft het hoogreemraadschap gekozen om de hele afwerking van de dijk met beton te doen. En dat is extreem pijnlijk", zegt Ineke Hoekman namens de bewoners van de dijk.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de bewoners van Uitdam wel beloofd dat er straks een vergroening op de dijk komt. "Dat wordt natuurlijk nooit een groene dijk", zegt Ineke Hoekman. "Daar moet we natuurlijk wel eerlijk over zijn." Toch is ze wel tevreden over de tegemoetkoming van het hoogheemraadschap. "Het vooruitzicht was alleen maar beton", aldus Hoekman.

Schade op lange termijn

Het hoogheemraadschap probeert het plaatsen van de damwanden zo zorgvuldig en stil mogelijk te doen, zegt omgevingsmanager Rinse van den Ouweelen van de Alliantie Markermeerdijken. "We gaan ervan uit dat de risico's erg klein zijn, maar het kan natuurlijk altijd dat er een damwand valt." Ook de bewoners zijn niet bang dat het bij de werkzaamheden misgaat, al houden ze wel de vinger aan de pols door bijvoorbeeld bij hun huizen trillingsmeters te installeren.

Wel vrezen ze verzakkingen en scheuren op de lange termijn. Ineke Hoekman: "Een damwand doet ook iets met het grondwaterpeil. Wij zitten hier op veen en dat gaat inklinken. En het grote probleem is dat de funderingen niet kunnen worden verzekerd. Dus voor compensatie van schade bij eventuele verzakkingen en scheuren zijn we totaal afhankelijk van de goodwill van het hoogheemraadschap."