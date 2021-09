Tijdcapsule uit 1920 in oude school met spannende boodschap?

Tijdens bouwwerkzaamheden aan de voormalige ambachtsschool De Meester aan de Verspronckweg in Haarlem-Noord is gistermiddag een wel heel bijzondere vondst gedaan. Achter de eerst geplaatste steen in 1920 lag een fles met een brief erin.

De eerste steen werd om precies te zijn 101 jaar geleden gelegd. "Door corona konden we de viering van het honderdjarig bestaan van het gebouw vorig jaar niet vieren", zegt fotograaf Charlotte Bogaert die al meer dan tien jaar bij De Meester betrokken is.

"Daarom is de viering dit jaar. Door de verbouwing van het gebouw hebben we de eerste steen die ooit gelegd is, moeten verplaatsen. Toen de steen werd weggehaald, vonden we de fles met de brief."

Honderd jaar verstopt

De tijdcapsule heeft al die tijd in de oude school achter de steen verborgen gezeten. Burgemeester Wienen mocht de capsule onthullen. "Het bleek een handgeschreven oorkonde te zijn waarin staat wie de school heeft gebouwd en wie er op school heeft gezeten. We hadden gehoopt op een boodschap, dus het was een beetje teleurstellend."

Symbolisch werd gisteren weer een steen geplaatst om een nieuw tijdperk van het gebouw in te luiden. De oude school wordt op dit moment verbouwd tot woningen die eind dit jaar klaar zijn. Verschillende scholen uit de regio konden meedoen met een winactie om een tijdcapsule te maken die achter deze tweede steen geplaatst kon worden.

Boodschap voor de toekomst

"Het gewonnen groepje heeft wel echt geprobeerd om een indruk te geven van de tijd waar wij nu in leven. Een soort boodschap voor de toekomst. Maar wat er dit keer precies in zit, dat weten alleen zij."