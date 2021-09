'Nieuwe Van der Valk-hotel langs A7 mogelijk risico voor erfgoedstatus De Beemster'

Als er een nieuw Van der Valk-hotel langs de A7 komt, is de werelderfgoedstatus van De Beemster mogelijk in gevaar. Dat zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De bouw van een hotel in het Beusebos langs de A7 is al jaren een heet hangijzer in Purmerend. Vanavond beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan wordt gewijzigd.

Schets ontwerp Van der Valkhotel Beusebos - Regio Purmerend

De provincie, diverse belangenorganisaties en particulieren lieten eerder al weten tegen het plan te zijn. Afgelopen weekend waren er opnieuw protestacties om de komst van het hotel tegen te houden. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zet dus zijn vraagtekens bij de plannen, omdat de bouw van het hotel een risico zou vormen voor de werelderfgoedstatus van het gebied. Droogmakerij De Beemster staat sinds 1999 op de lijst van Unesco. Tijdens de laatste commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling deed wethouder Mario Hegger een opmerkelijke uitspraak. Hoewel de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland) de gemeente dringend heeft geadviseerd om advies in te winnen bij Unesco over de gevolgen van de bouw van het hotel in het Beusebos, was de gemeente niet van plan dat te gaan doen. "Het hotel ligt buiten de ringdijk van De Beemster. Nu ingaan op het verzoek van de ARO kan wellicht leiden tot een andere conclusie", aldus wethouder Hegger. Gevolgen voor werelderfgoedstatus Regio Purmerend wilde wel weten wat de mogelijke gevolgen waren en kwam via Unesco terecht bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De plannen voor de bouw van het 70 meter hoge hotel zijn nauwelijks bekend bij het overheidsorgaan. "In mei zijn wij eenmaal benaderd door een ambtenaar van de gemeente Beemster. Wij hebben toen geadviseerd dat de siteholder van de gemeente Purmerend contact met ons moest opnemen. Dat is daarna nooit gebeurd", vertelt Lodewijk van Rooij van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Wat precies de gevolgen zijn voor de werelderfgoedstatus van De Beemster is vooraf lastig te bepalen. "Maar je neemt als gemeente een risico, want het is zeker niet onmogelijk dat hier gevolgen aan zitten voor de werelderfgoedstatus van De Beemster", zegt Van Rooij. Ook omdat de een gebouw van 70 meter hoog op een afstand van 440 meter van de Beemster ringvaart wel invloed kan hebben op de zichtlijn. "Ik zou dit willen vergelijken met het plan rondom Kinderdijk om windturbines neer te zetten. Daar is toen een 'heritage impact assessment' uitgevoerd, wat wordt gebruikt om het effect van voorgenomen ingrepen op erfgoedwaarden te bepalen. De conclusie van dat onderzoek is overgenomen. De windturbines zijn er niet gekomen."