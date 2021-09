Amsterdammer (25) aangehouden voor explosie Alblasserdam na vergisontvoering

De politie heeft een 25-jarige Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar de reeks incidenten na de vergisontvoering in Cruquius. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de explosie aan De Boezem in Alblasserdam en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in diezelfde plaats.

De reeks incidenten in de Drechtsteden lijken het gevolg van de vergisontvoering in Cruquius. Een 56-jarige man uit Hoofddorp werd op 5 augustus uit zijn auto getrokken een meegenomen in een rode bestelbus. Al snel bleek dat de ontvoerders een verkeerde man hadden meegenomen. Alle signalen wijzen erop dat Alex R. uit Alblasserdam het daadwerkelijke doelwit was.

Explosie in Alblasserdam

R. vertelde dat zelf aan de politie, maar zag nog op dezelfde dag zijn bedrijfspand in Zwijndrecht in vlammen op gaan. De burgemeester van Alblasserdam sloot daarop zijn woning en de woning van zijn vriendin, maar kon een explosie bij de woning van Alex R. niet voorkomen. Ook werd een explosief gevonden bij de woning van zijn vriendin, in de Merelstraat.

Cocaïne

De politie vermoedt dat de ontvoering van de 56-jarige man in Cruquius te maken heeft met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Voor die ontvoering zitten op dit moment zeven verdachten vast.

De politie is in ieder geval nog op zoek naar drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij deze ontvoering. In het programma Opsporing Verzocht toonde de politie beelden van de mannen.