Vlaggen en stickers moeten sluipverkeer en hardrijders uit Beinsdorp weren

"De vlaggen en stickers zijn slechts een klein deel van een totaalpakket aan maatregelen. Menselijk gedrag veranderen begint bij bewustwording. Een andere weginrichting en een meer structurele aanpak moet hier nog op volgen", vertelt Wigmore.

Beweging

In het dorp geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar weggebruikers hebben daar maling aan, zo bleek eerder uit metingen van de gemeente: maar liefst 97 procent van de automobilisten rijdt te hard. En al in 2017 schrijft de gemeente Haarlemmermeer in een visie dat dorpen als Beinsdorp en Zwaanshoek onder het doorgaand verkeer 'zuchten'.

Wigmore is blij dat er na al die jaren beweging is bij de gemeente. Met ongeveer 1.300 euro hebben wij dit materiaal kunnen bedrukken. "We zijn blij met die bijdrage, het gaat uiteindelijk om stapjes in de goede richting. We willen stapsgewijs veranderingen aanbrengen en het lijkt erop dat de gemeente ons nu ook als serieuze gesprekspartner ziet."

Hillegom

En dat gevoel wordt voornamelijk gevoed door een maandelijks coördinatie projectoverleg met de gemeente. Hierin worden ideeën besproken en weerlegd. Daarnaast staat er ook een gesprek tussen de wethouder van buurdorp Hillegom op de agenda. Het meeste sluipverkeer komt tenslotte van het dorp en daar moet dan volgens Wigmore ook de oplossing worden gezocht.