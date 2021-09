Natuurlijk Noord-Holland: rondom Chateau Marquette is de natuur steeds meer waard

Het was vroeger niet anders dan nu: de rijken omringen zich graag met veel vierkante meters groen. Zo blijft hun uitzicht gegarandeerd mooi en hou je het gepeupel op afstand. Rondom Chateau Marquette in Heemskerk is het natuurgroen alleen nog maar waardevoller geworden met de bouw en uitbreiding van woonwijken en bedrijventerreinen in de buurt.

Natuurlijk Noord-Holland - NH Nieuws

Het landgoed rondom het chateau is tegenwoordig in beheer bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. De velden en de bossen horen bij elkaar. Boswachter Dario Duijves: "Veel vogels die in de bossen broeden, vinden voedsel in de velden. Daar broeden trouwens ook weidevogels als de tureluur en de grutto. Dankzij natuurlijk maaibeheer blijft het kruidenrijke grasland voor die vogels bestaan." We lopen een rondje om het chateau en hebben uitzicht op de velden vanuit de bosrand. Een omgevallen boom ligt in de sloot. "Dat is een es. Die hebben het overal in Europa zwaar vanwege de essentaksterfte. Dat is een ziekte die de bomen verzwakt zodat ze soms ineens omvallen."

Chateau Marquette in Heemskerk - NH Nieuws/Stephan Roest

Baggeren De slotgracht is een verhaal apart. "Het schone water is heel belangrijk voor de vissen die er leven en voor de planten die er staan." We zien visjes zwemmen die donker aftekenen tegen het lichte zand van de bodem. Het water is ondiep. "Vanwege de droogte van de afgelopen jaren is het waterpeil gedaald. Daarom gaan we de gracht uitbaggeren zodat hij weer wat dieper wordt." Net onder het wateroppervlak zien we een dikke snoek liggen die net als wij naar de visjes loert. Dat is een omvangrijk project omdat de natuur die in de gracht leeft, bewaard moet blijven. Daarnaast bemoeit ook de archeologische dient zich met zo'n werk vlakbij een eeuwenoud kasteel.

Het miniscule stofzaad groeit aan de rand van het bos van Marquette - NH Media/Stephan Roest

Stofzaad Zelfs op een landgoed dat al eeuwen bestaat worden nieuwe zaken ontdekt. "Ik moet nog even op zoek naar stofzaad." Dario heeft een bos prikkertjes bij zich. Tussen wat brandnetels en andere planten zoekt hij de bodem af. Bij een paar minuscule sprietjes verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. "Dat stofzaad is een heel zeldzaam plantje dat op maar een paar plaatsen in Noord-Holland groeit. We hebben het hier dus nog maar onlangs ontdekt en ik ga nu vaststellen waar ze precies groeien en hoeveel het er zijn. Dat leg ik dan weer vast als waarneming voor onze beheersploeg." Na een tijdje staan er zo'n vijftien prikkertjes in de grond. "Mooi toch dat met het juiste maaibeheer de natuur hier ineens van die pareltjes laat groeien?"