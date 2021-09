Vier miljoen voor meer vaste openbare toiletten

In de vanmorgen gepubliceerde begroting is vier miljoen euro gereserveerd voor het plaatsen van vaste openbare toiletten op verschillende plaatsen in de stad.

De nieuwe toiletten moeten ervoor zorgen dat het tekort aan openbare toiletten in parken en recreatiegebieden wordt opgelost. Vooral vrouwen kunnen soms nauwelijks ergens terecht. Amsterdam loste dat probleem voorlopig op met tijdelijke openbare wc's, maar dat moeten dus vaste toiletten worden. Het gaat om rolstoelvriendelijke wc's.

In het voorstel staat dat er vanaf volgend jaar jaarlijks één miljoen euro wordt geïnvesteerd in de nieuwe toiletten. De beslissing over dit voorstel valt op 10 en 11 november 2021. Dan bepaalt de gemeenteraad of het ook echt wordt goedgekeurd.