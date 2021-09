Sky-telefoons gehackt in zaak rond geliquideerde Kotar

De recherche heeft in de zaak van de liquidatie van de 39-jarige R. Kotar een aantal Sky ECC-telefoons gekraakt. De Nederlands-Marokkaanse crimineel uit Amstelveen werd op 12 december 2019 doodgeschoten bij zijn auto voor de sportschool aan Escapade in Amstelveen. Vandaag stonden de verdachten van de liquidatie Jonathan C. (27), Saifeddine M. (23) en Jurviën M. (20) voor de rechter in een tussentijdse zitting.

C. en Jurviën M. worden aangemerkt als de schutters in de liquidatie, waarbij Jurviën M. de fatale schoten zou hebben afgevuurd. Het wapen van Jonathan C. zou hebben geweigerd. Saifeddine M. zou peilbakens onder Kotars BMW hebben geplakt. Daar zijn ook duidelijke camerabeelden van, volgens de rechtbank.

Kotar was de broer van Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan, die in 2014 op een Spaans terras werd geliquideerd. Beide broers behoorden vermoedelijk tot de groep van Amsterdammer Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’, een groep die volgens de opsporingsdienst in oorlog was met de groep rond Ridouan Taghi en de gedetineerde Richard R., alias ‘Rico de Chileen’.

Zowel C. als Jurviën M. waren vanochtend in de rechtszaal aanwezig. Alleen Saifeddine M. zag net als de vorige pro forma af van zijn recht om bij de zaak aanwezig te zijn. C. en Saifeddine M. zitten beide in voorarrest. C. zit al een 394 dagen in voorarrest, behalve op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie ook voor verboden wapenbezit.

Sky-telefoons

De Sky-telefoons zijn volgens de officier van justitie de telefoons van Jurviën M. en Saifeddine M. Een Sky ECC-telefoon is een extra beveiligde smartphone, waarop een beveiligde chatapp staat die door criminelen veel wordt gebruikt. Ook is er een Sky-telefoon gekraakt van het slachtoffer zelf. "Er zijn wel gesprekken vastgelegd, maar hoe relevant ze zijn, is nog onbekend. De data moeten nog geanalyseerd worden", zei de officier van justitie in de rechtzaal. "De data zit niet op de telefoon zelf, maar staat op een database. Daar moeten ze worden opgehaald en er komen nu gesprekken binnen."