Laren gaat centrum aanpakken om lokale economie een boost te geven

Laren gaat aan de slag om het centrum van het dorp aantrekkelijker te maken. Het moet ervoor zorgen dat het leuker wordt om naar Laren te komen en moet uiteindelijk ook de lokale economie een boost geven, zo is de gedachte.

Laren gaat met het plan wat betrekkelijk simpele dingen doen zoals het vernieuwen van al het straatmeubilair als bankjes en prullenbakken en het leuker maken van het pleintje op de hoek van de Drift en de Naarderstraat.

Daarnaast wordt er onder meer een 'verkoopboek' gemaakt, waarmee Laren meer ondernemers naar het dorpscentrum wil trekken.

Volgens verantwoordelijk wethouders Ton Stam en Peter Calis is de 'grote beurt' voor het centrum nodig, na de zware tijden door de coronacrisis. "Veel organisaties en ondernemers hebben een bijzonder zware tijd achter de rug. Met dit revitaliseringsplan willen we een impuls geven aan de economische vitaliteit van het centrum en daarmee van het dorp", vertellen ze.

'Niets doen kan niet'

Bijzonder Laren, dat het dorp Laren voor bezoekers op de kaart probeert te zetten, is er blij mee. "We hebben als Laren een goede uitgangspositie, maar niets doen kan niet. We moeten blijven werken met elkaar aan een sterk en aantrekkelijk centrum", zegt Roel Willems.

Laren heeft voor het plan zo'n 250.000 euro vrijgemaakt. Komende maand praat de gemeenteraad over de plannen.