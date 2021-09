Texelse strandondernemer wil niet minder toeristen, wel meer parkeerplaatsen

Niet minder toeristen, maar meer parkeerplaatsen. Dat is wat Texel volgens strandondernemer Koen Witte nodig heeft om de balans tussen wonen en recreëren op het eiland ook in de toekomst te bewaken.

Met het plan krijgt de gemeente onder andere de mogelijkheid om het aantal toeristische overnachtingen op het eiland te beperken. Iedere nacht verblijven er gemiddeld zo'n 11.000 toeristen op Texel. Een groot deel van de 14.000 eilandbewoners vindt dat te veel.

Witte erkent dat hij en zijn collega-strandondernemers baat hebben bij zoveel mogelijk toeristen. "Maar in de toekomst moet je ook kijken of het leefbaar blijft, of het in balans blijft. Als ondernemers kunnen we hier een boterham verdienen, maar het moet ook bewoonbaar blijven, dus ik denk dat dit een goede zet is van de gemeente."

'Limiet gevaarlijk'

Hoewel hij heeft meegeschreven aan het plan, is hij geen voorstander van het beperken van het aantal toeristen. "Ik vind dat wel gevaarlijk. Maar wat is 'te druk'? Ik denk dat de gemeente ermee moet oppassen om het aantal naar beneden bij te stellen, want we leven er met z'n allen behoorlijk van. Iedereen heeft er belang bij dat er toeristen naar het eiland blijven komen."

Hij voelt meer voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en andere infrastructuur, vertelt hij. "Ik denk dat voor nu de gemeente de grote uitdaging heeft om de infrastructuur goed op te pakken zodat je in de toekomst het aantal toeristen goed kan managen. Als je steeds op zoek moet naar een parkeerplaats om boodschappen te doen, kan dat vervelend zijn."

'Half uur zoeken'

Dat zegt hij ook uit eigenbelang, bekent hij. "Ik heb mijn beachclub in de Koog, en soms zijn mensen een half uur aan het zoeken naar een parkeerplaats voordat ze mij kunnen eten. Dat wordt als vervelend ervaren."

En als over een paar jaar toch blijkt dat de toeristenstroom richting Texel ingedamd moet worden om het eiland leefbaar te houden? "Misschien dat ze bed-and-breakfast iets meer aan banden kunnen leggen. Dat gebeurt nu al. Er is al een maximum. En een bed-and-breakfast kan al niet zomaar in een woning gepropt worden. Maar misschien moet de gemeente daar nog beter op toezien."