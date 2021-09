Vissers herdenken na 25 jaar de Dakotaramp: "Ik word er nog beroerd van"

Morgen is het precies 25 jaar geleden dat een vliegtuig neerstortte in de Waddenzee tijdens een personeelsuitje van de provincie Noord-Holland. Bij de zogenoemde Dakotaramp kwamen alle 32 inzittenden om het leven. Vissers die destijds in de buurt waren, zijn nog diep onder indruk van de ramp. "We zagen het staartstuk boven water", zegt visser Jan Rotgans uit Den Oever nu. "Wisten wij veel dat er nog allemaal mensen in zaten."

De vissers, die de reddingswerkers te hulp schoten op de rampplek, waren totaal verbijsterd. Boom: "We dachten, we halen ze eruit en klaar." Maar al snel bleek dat de KNRM hun hulp nodig had. "Toen hadden we iets van: o jee, dit is niet best." Dat gold ook voor Rotgans en Poortman: "We hadden geen idee wat ons te wachten stond. Het was zo onwerkelijk om al die lichamen te zien."

Visser Frido Boom van de TX10 was op dat moment net terug in de haven van Oudeschild en werd gebeld door de havenmeester. "We dachten eerst aan een sportvliegtuig, tot we het staartstuk van de Dakota zagen."

Het toestel kwam van Texel en vloog richting Schiphol. Op zandplaat Lutjeswaard, ten noorden van Den Oever, stortte het vliegtuig neer. Rotgans kan het zich nog goed herinneren. "We waren aan het schilderen op onze kotters toen we op de radio hoorden dat er een vliegtuig was neergestort," vertelt hij. Samen met zijn collega Jan Poortman pakte hij zijn aluminium bootje om richting de rampplek te varen.

Rotgans en Poortman brachten eerst het lichaam van de piloot van de Dakota naar de boot van Frido Boom. Boom: "'Die man kennen we', zei ik tegen mijn vader. We doen vaartochten met gasten en hadden wel vaker mensen van een rondvlucht aan boord gehad. Ik heb twee à drie weken voor het ongeluk nog met de piloot op een zandplaat gelopen."

Ondanks de verschrikkingen bij het bergen van de lichamen, houden de vissers toch een goed gevoel over aan de actie op zee. Boom: "We hebben het allemaal samen gedaan. We hebben iedereen thuis kunnen brengen. Dat is wat mij het meeste is bijgebleven. Ik was geen nabestaande: ik was hulpverlener. We zijn goed opgevangen in Den Helder en 's nachts om 02.00 uur was ik thuis. De volgende dag moest ik gewoon weer aan het werk. Het dek schrobben en weer varen."

Testbeeld

"Toen de piloot bij ons aan boord kwam, ging bij mij de knop om", herinnerd Poortman. "Dan kom je in actie en ga je aan het werk. Pas toen ik thuis kwam en mijn vrouw vroeg wat er gebeurd was, toen werd het moeilijker. Toen moest ik wel even slikken." Rotgans: "Ik heb twee dagen erna alleen maar naar het testbeeld op tv gekeken. Ik was behoorlijk van de reutel."

De nasleep van de crash en het contact met de nabestaanden waren misschien nog wel het zwaarst. Boom heeft veel lichamen aan boord gehad: "Het is best confronterend dat nabestaanden op je af komen en vragen: 'hoe zag mijn man eruit?' Dat vond ik erg moeilijk." Rotgans: "Mensen die meevaren willen weten waar het is gebeurd. Ze wijzen vaak de verkeerde plek aan. Ik ben er nooit meer geweest. Ik ga ook nooit meer in een vliegtuig."

Tekst gaat door onder foto