Wegen komende jaren op de schop om verkeersveiligheid te verbeteren

De eerste werkzaamheden gaan volgend jaar van start. Het hele plan voor het verbeteren van de wegen in de hele provincie duurt pakweg zeven jaar.

Aangepakt wordt onder andere het kruispunt op de N527 van Huizen ter hoogte van de Trappenberg. De weg wordt heringericht om het met name voor fietsers veiliger te maken. De oversteek voor fietsers is al jaren een hekel punt. Ook de N525 tussen Hilversum en Laren gaat op de schop, ook om de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Daar wordt op het kruispunt van de Westerheide met de Oude Postweg een voorrangsplein aangelegd. Daarnaast wordt onderzocht hoe de fietstunnel onder de provinciale weg N525 bij Laren kan worden verbeterd. Het fietspad naar de tunnel is erg steil.

Hardrijders en betere oversteekplaatsen

Op de Utrechtseweg van Hilversum gaat de provincie aan de slag met de herinrichting van de weg. Het moet daar een stuk minder aantrekkelijk worden om te hard te rijden. Daarnaast worden een paar oversteekplaatsen beter zichtbaar gemaakt en gaat men aan de slag met fietspaden.

De provincie gaat ook aan de slag met de N236 ter hoogte van 's-Graveland en Ankeveen. Daar staat groot onderhoud gepland. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed en wordt ook het fietspad een stuk breder. Verderop worden de N201 en de N236 aan de kant van Wijdemeren aangepakt. Daar worden onder meer twee bruggen vervangen.

Daarnaast wordt er vanzelfsprekend nog gewerkt aan de aanleg van de vrije busbaan vanwege de komst van de snelle HOV-bus tussen Huizen en Hilversum. Met alle projecten samen zijn enkele miljoenen gemoeid.