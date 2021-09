Nieuwe kunst in Hotel Spaander tijdens EuroArt

Euroart is een jaarlijkse bijeenkomst van kunstenaars in kunstenaarskolonies door heel Europa en strijkt nu neer in Hotel Spaander in Volendam. Het hotel was begin vorige eeuw the place to be als schilder, maar ging vorig jaar failliet. Nu proberen ze de oude tijden weer terug te brengen.

"Ik ben echt opgewonden", zegt oud-conservator Janning Kwakman. Zij zorgde jaren voor alle kunst in het hotel en ziet nu na lange tijd weer nieuw werk binnenkomen. "Dit is hypermodern dus een hele nieuwe fase." Door het hele hotel hangen schilderijen die door kunstenaars zijn gemaakt toen ze in het hotel verbleven. "Het was een geweldig komen en gaan, ze lieten hun schilderijen achter als dank of om de rekening te betalen."

Oude tijden herleven

Net als ruim 100 jaar geleden is er voor EuroArt ook nu weer een artist in residence uitgenodigd in het hotel die zich door Volendam laat inspireren. David Noro is een Deense schilder en is in het hotel al druk aan het werk. Op een van zijn schilderijen is een kerk te zien en twee personages die uit een fles drinken. "Ik denk dat de mensen hier houden van bier drinken en je hoort de kerkklokken zijn erg aanwezig", zegt de Deen. Hij hoopt dat zijn schilderijen in het hotel kunnen blijven hangen.



EuroArt duurt tot en met 26 september.