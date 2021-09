Terugkijken: slachtoffers van Dakotaramp herdacht in Haarlem

In de binnentuin van het Provinciehuis in Haarlem zijn vanmiddag de slachtoffers herdacht van de vliegramp in de Waddenzee. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat een vliegtuig van het type DC-3 neerstortte. Daarbij kwamen alle 32 inzittenden om het leven. De herdenking was vanaf 13.30 uur live te volgen op onze website en app.