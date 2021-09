Vanavond protest door Huiskamer van Oost: "Ze kunnen ons niet zomaar op straat zetten"

Vrijwilligers en bezoekers van de Huiskamer van Oost, een ontmoetingsplek in Haarlem-Oost, protesteren vanavond bij de gemeenteraad omdat ze een nieuwe plek toegewezen willen krijgen. De Haarlemse politiek buigt zich daar vanavond over. Het is al een langere tijd onzeker of de koffiemiddagen en andere activiteiten kunnen blijven voortbestaan.

Het gebouw waar de huiskamer nu zit, staat op de lijst om gesloopt te worden. Al 2,5 jaar is initiatiefnemer Dick Klootwijk met de gemeente bezig om een nieuwe geschikte locatie te vinden. Eentje waar hij veel ruimte krijgt en die zeven dagen per week open kan, want er is steeds meer behoefte uit de wijk aan de activiteiten.

“We kunnen nergens heen”, zegt Klootwijk. "Huur kunnen we niet betalen en we zijn zo gegroeid dat we een grote ruimte nodig hebben. Daarom gaan we vanavond met ruim vijftig mensen en spandoeken protesteren bij de raad. Het wordt tijd dat we een nieuwe plek krijgen."

Hart en ziel

Volgens Klootwijk is de Huiskamer van Oost erg belangrijk voor de wijk. Hij moet er dan ook niet aan denken dat ze dit niet kunnen doorzetten. “Dat zou vreselijk zijn. Iedereen werkt met hart en ziel om de huiskamer te laten bestaan. Er komen mensen van Paswerk tot aan directeuren, jong en oud, iedereen is welkom.”

Sinds drie jaar organiseert Klootwijk koffiemiddagen en activiteiten voor zwakkeren en ouderen in de Huiskamer van Oost. Inmiddels is het ook een kledinguitgiftepunt en juridisch loket geworden en worden er mensen uit de buurt met problemen geholpen. De vaste bezoekers komen wekelijks naar de middagen en er is een hechte groep ontstaan.

Oplossing

Klootwijk hoopt, en gaat ervan uit, dat er vanavond goed nieuws uit de raad komt. “En of we dan bij de Steve Bikostraat of ergens anders terechtkomen, maakt niet uit, als de ruimte maar groot genoeg is. De wethouder mag nu eindelijk wel eens met een oplossing komen want ze kunnen ons niet zomaar op straat zetten.”