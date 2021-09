STRAKS LIVE: Enkhuizen geniet weer van eigen harddraverij

Eindelijk mag het weer: de harddraverij in Enkhuizen. Zo'n 6.000 toeschouwers kijken vanmiddag toe hoe de paarden als vanouds over de Parktuinen draven. En WEEFF/NH Nieuws is daar vanaf 15.00 uur live bij.

Tom de Vos

Het verlossende woord of het door mocht gaan kwam vorige week, toen heeft de gemeente Enkhuizen een aantal ontheffingen afgegeven voor de draverij. De organisatie is toen "als de sodemieter aan de slag" gegaan om alles te regelen. Voorzitter Mark Veen verwacht veel publiek op de drafbaan. "We hebben 2.400 leden en die mogen allemaal een introducee meenemen. We geven dus sowieso 4.800 kaarten weg en hebben er dus 1.200 voor de vrije verkoop." Om binnen te komen heb je wel een coronatoegangsbewijs nodig. Veen verwacht dat het een gezellige middag wordt. "Het is voor Enkhuizers niet alleen draverij, maar ook een dag waarop je verbroedert met elkaar. We hebben lang geen feest gehad en dit is altijd een reünie." Vanaf 15.00 uur kun je hieronder live meekijken naar de harddraverij in Enkhuizen, ook is het te volgen op de Facebookpagina van WEEFF en in de Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland