Paula laat zich een week opsluiten in Stoptoberhuis: "Ik rook al véél te lang"

Nicotinepleisters, een laserbehandeling en het middel Champix, Paula Warmerdam heeft alles al geprobeerd om van haar rookverslaving af te komen. De Heemskerkse laat zich volgende week vrijwillig opsluiten in het Stoptoberhuis, om voor eens en altijd van het roken af te komen.

Paula kijkt er, ondanks de moeilijke opgave, naar uit om te beginnen."Ik ben blij dat ik ingeloot ben, want het is mijn laatste hoop", vertelt ze op NH Radio. Ze probeert al jaren te stoppen, maar het is tot nu toe niet gelukt.

In het huis zitten straks 50 deelnemers met hetzelfde doel en ze nemen ook gezamenlijk afstand van hun verslaving. "Na die laatste sigaret ga je het huis in zonder sigaretten en je kunt ze dus ook nergens vinden", zegt Paula. "Verslaafden doen dat, ze gaan zoeken na een aantal dagen." In het huis krijgen deelnemers daarom ook hulp door middel van coaching en activiteiten.

Écht nodig

Paula rookt naar eigen zeggen als véél te lang, ongeveer een pakje per dag. "Nog ouderwets, om het zo maar te zeggen." Hoewel de prijs van sigaretten de aflopen jaren enorm is gestegen, houdt het haar niet tegen. "Een verslaafde die gaat gewoon met de prijs mee. Ik weet nog dat ik 4,50 gulden betaalde en nu zit je gewoon op € 8,50 voor een pakje en dat is dan heel normaal."

Online kunnen de deelnemers van het Stoptoberhuis gevolgd worden. "Normaal treedt ik niet op de voorgrond", vertelt Paula. "Maar nu vrienden en familie meekijken heb ik een stok achter de deur. Ik doe dit absoluut voor mezelf, maar je wil geen gezichtsverlies." Haar man blijft wel roken, dus dat zou weleens lastig kunnen worden als ze weer thuis is. Ze denkt dat het mee zal vallen, omdat hij de sigaretten goed verstopt.

Eigenwijs

Haar kinderen hopen al heel lang dat ze stopt. "Ze maken best wel harde opmerkingen zoals 'Mama, je betaalt voor kanker', dat doet zeer op je hart, en toch ben ik zo'n eigenwijze die daardoor niet stopt."

Voor ze het huis in kan, worden er ook voorbereidingen getroffen. Alle deelnemers moeten ook een Stoptoberplan maken en afgelopen maandag hebben ze met verschillende artsen gesproken.