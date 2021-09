Bewoners niet tevreden over plannen Marineterrein: "We zijn ons doodgeschrokken"

Saskia en Eef wonen aan de Dijksgracht en dat vinden ze heerlijk, maar ze zijn niet te spreken over de plannen van de gemeente, die daar woningen, bedrijven en winkels wil hebben. "We vinden de plannen echt shockerend, want het is een fantastisch plekje in het hartje van Amsterdam en er kunnen ontzettend mooie dingen gerealiseerd worden waar omliggende buurten ook van kunnen profiteren", vertellen ze op NH Radio.

Saskia en Eef zijn bang dat de gemeente het terrein vol zet met woonblokken. "We zijn bang dat we een echoput worden." Ook zijn ze bang dat er schaduw over de woonboten valt, waardoor zonnepanelen niets meer opbrengen. Ze vinden dat de gemeente geen rekening houdt met een verklaring van buurtbewoners en instelling van tien jaar geleden. "Er werd toen gezegd 'Hou het groen, zorg dat het historische karakter van het terrein niet verloren gaat'", zeggen de buren.

Wel woningen

Het is niet zo dat ze tegen de bouw van woningen zijn, maar vinden dat de gemeente het niet slim heeft uitgedacht. Ze hebben een ander plan ingediend "Met hetzelfde bouwvolume kun je als je het anders indeelt een heel groen park houden. Geen stroken Vinex-wijk met gelijke bouw, maar veel creatiever met meer groen ook in de bebouwing."

Een woordvoerder van wethouder Everhardt laat weten dat hij blij is met de uitgangspunten die er nu liggen. "Er is rekening gehouden met een heleboel belangen en hij denkt een mooie balans te hebben gevonden", vertelt ze. De gemeente heeft al het een en ander aangepast aan het plan. "De maximale hoogte is teruggebracht naar 40 meter en 70 procent van het terrein blijft onbebouwd."

Nieuwe Kazerne

De nota van uitgangspunten, zoals dat heet, is niet in beton gegoten. Binnenkort kunnen bewoners inspreken en volgens de woordvoerder kan dat nog tot aanpassingen leiden. Daarna gaat het voorstel naar de gemeenteraad. "We zijn van mening dat we op dit moment een mooi plan hebben liggen voor een mooie stadswijk."

Het duurt nog wel even voordat de bouw op het Marineterrein van start gaat. Een deel van het terrein blijft van de Marine, die eerst een nieuwe kazerne gaat bouwen. De gemeente laat weten dat dit jaar verwachting in 2026 af is, waarna begonnen wordt met de bouw van woonblokken.