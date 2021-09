Amsterdam NL V Bewoners Amsterdam-Zuidoost al twee weken in de stank: vuilnis niet opgehaald

Door een probleem met een tractor is het vuilnis in de wijk Nellestein in Zuidoost al twee weken niet opgehaald. De bewoners zijn de stankoverlast inmiddels helemaal zat.

Normaal gesproken wordt het huisvuil daar twee keer per week meegenomen. Een tractor haalt de vuilcontainers, die op wieltjes staan, bij de woningen op en brengt ze naar vuilniswagen. Het vuil ligt inmiddels niet alleen in de containers, maar ook op de begane grond van de appartementencomplexen zelf.

"Ik heb zelf inmiddels een melding bij de GGD gedaan. Dat ook de rattenoverlast aan het toenemen is vanwege dit probleem", zegt bewoner Bert Hagenbeek. Hij heeft, net als anderen, ook al meerdere keren met de gemeente gebeld. Hagenbeek: "Die mensen bij 14020 die wij bellen, dat zijn allemaal hele aardige dames en heren. Maar die staan ook machteloos met de backoffice. Want het zijn de mensen in de backoffice in Amsterdam die het moeten oplossen. En die houden zich stil."

Quote "Ik kan me niet voorstellen dat je mensen in de hele wijk laat zitten als er een onderdeel stuk is" Annette Deerenberg, bewoner Nellestein

"Er is een karretje voor de hele wijk", zegt bewoner Annette Deerenberg. "Ik kan me niet voorstellen dat er een onderdeel stuk is, dat je mensen in de hele wijk laat zitten." Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost laat weten dat de tractor inderdaad stuk was. Na een eerste reparatie was de tractor deze week nog een keer stuk gegaan. Inmiddels werkt hij weer. Morgen moet al het afval, ook het afval dat binnen ligt, alsnog opgehaald worden.