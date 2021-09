Deel flat Insulindeweg ontruimd na vondst grote hoeveelheid kwik in trappenhuis

Een deel van een flat aan de Insulindeweg in Oost is vanavond ontruimd na de vondst van een grote hoeveelheid kwik in een trappenhuis. Kwikdamp is giftig en kan bij hoge concentraties zorgen voor blijvende schade.

De hulpdiensten werden rond 19.30 uur gealarmeerd over een hinderlijke stank in de flat. Nadat het bleek te gaan om kwik, is de omgeving afgezet en zijn de omliggende woningen ontruimd. Zeven bewoners van negen woningen zijn ergens anders ondergebracht. Specialisten van het RIVM zijn opgeroepen om de hulpdiensten te ondersteunen.

Het is nog onduidelijk hoe de grote hoeveelheid kwik in het trappenhuis terecht is gekomen. Kwik is moeilijk te verwijderen, de zilverkleurige druppeltjes kunnen ver wegrollen en zijn moeilijk terug te vinden. Ze kunnen bijvoorbeeld terechtkomen in kleine kieren of in voegen van tegels. Daar kunnen ze nog maanden kwikdamp vormen.

Chronische blootstelling aan kwik kan gevolgen hebben voor de nierfunctie en het zenuwstelsel. Kwik werd vroeger gebruikt in onder meer glazen koortsthermometers en sommige barometers. Apparaten waar kwik in zit, mogen tegenwoordig niet meer worden verkocht.