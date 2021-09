Alkmaar investeert 200 miljoen in grote aanpassingen ringweg, tunnels en bruggen

Gemeente Alkmaar gaat de komende jaren zo'n 200 miljoen euro investeren in bruggen, tunnels, ongelijkvloerse kruisingen en in riolering. De investeringen zijn nodig vanwege de bevolkingsgroei die volgt op de vele nieuwbouwprojecten met name in de Kanaalzone. Daarnaast moet de riolering worden ingericht op een klimaat met zwaardere regenval. Van vastgoedontwikkelaars zal worden verlangd dat ze meebetalen.

Dat blijkt uit de nota Bovenwijkse Voorzieningen en het Meerjaren Investeringsprogramma 2022-2036. In de nota is een lijst voorzieningen te vinden waarvan de gemeente aanneemt dat ze er gaan komen, meldt Alkmaar Centraal.

Hiervoor is 75 procent van de totale benodigde netto-investering gereserveerd. Een aantal van die projecten zijn al breeduit bekend, zoals de tunnels onder het spoor bij de Helderseweg en de Noorderkade genoteerd. Ook de veelbesproken Bestevaerbrug tussen Overdie en Oudorp duikt weer op, deze keer met een reservering van 9,4 miljoen.

Weg onder kanaal door

Voor de Alkmaarse ring staan forse upgrades gepland zoals meerdere ongelijkvloerse kruisingen voor de N9, de Huiswaarderweg en de Nollenweg. Zelfs de Huiswaarderweg gaat, als het aan het gemeentebestuur ligt, straks onder het Noordhollands Kanaal door, in plaats van er overheen.

Maar ook aan fietsers en wandelaars wordt gedacht. Er wordt in het document gesproken over twee fiets/wandelbruggen ter hoogte van de binnenstad en de Drechterwaard, nieuwe fiets/wandelbruggen over de Hoornse Vaart, bij de Viaanse Molen en bij de spoorbrug over het Kanaal Alkmaar-Kolhorn. Bovendien is geld gereserveerd voor een extra tunnel onder het spoor door tussen Huiswaard en Overstad.

In het meerjarenprogramma staat ook een post van 76,6 miljoen euro voor riolering die voorbereid is op een toekomst met meer regenval en zwaardere buien. Dat verbeteringen nodig zijn bleek in juni eens te meer, toen zware regenval van de Bergertunnel een zwembad maakte.

Een klein deel van de kosten zal worden bespaard door werk uit te voeren tegelijk met andere projecten, zoals vervanging van verouderde gasleidingen en uitbreiding van het HVC-warmtenet.