Kroegen Leidsebuurt houden voet bij stuk: "We sturen er om twaalf uur geen klanten uit"

Zo'n twintig horecaondernemers rond het Leidseplein en de Warmoesstraat willen zo zaterdag protesteren tegen de regel die avondzaken in het bijzonder, zo zegt BIZ-voorzitter van de Leidsebuurt Giel Swaan, onevenredig hard raakt.

"Het is niet uit te leggen. Het enige dat meneer Rutte zegt is: we doen het rustig aan. We hebben geen tijd om het rustig aan te doen, dat doen we al 18 maanden. Op 1 oktober gaat de steun eraf, dus wij moeten wel op een gegeven moment. Als je hier nu nog langer mee doorgaat, dan gaan bedrijven alsnog omvallen."

Coronapas

Ook burgemeester Halsema zei vorig week in de gemeenteraad dat ze de ratio achter de sluitingstijd niet begrijpt ("als de coronapas werkt om 23.00 uur, dan werkt hij ook om 1.00 uur"), maar dat er wel gehandhaafd zal worden als er na 0.00 uur nog in de cafés wordt gefeest.

Swaan: "Die handhaving moeten we dan maar afwachten. Wij gaan de mensen er niet uit sturen, dus dan moet de handhaving of de politie dat maar doen."

Bang dat het met de versoepelingen, net als eind juni, straks in het najaar toch weer de verkeerde kant opgaat, is Swaan nu niet. "Iedereen heeft de kans gehad zich te laten vaccineren, dus de situatie is heel anders. Wij weten nu hoe het werkt, de mensen weten nu hoe het werkt. We laten alleen maar mensen binnen die de corona-app hebben. Die gecheckt, getest of gevaccineerd zijn - anders niet."