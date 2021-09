West-Friese trekpleisters blij met versoepelingen, maar rem gaat er niet volledig af

Bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik gaat er niets veranderen als het gaat om het maximaal aantal bezoekers, zo vertelt directeur René van den Broeke. "Dat heeft gewoon goed gewerkt en we willen de ruimte houden. Maar de mensen hoeven geen mondkapjes meer op. En alleen in onze horeca is het vertonen van de coronapas verplicht." Hij vervolgt: "Mensen kunnen aan de kassa kaartjes kopen, al raden we aan die toch vooral online te kopen. We hebben deze week, op een doordeweekse dag, al een keer nee moeten verkopen omdat we vol zaten." Tekst gaat verder onder de foto

Omdat de attractieparken en musea doorstroomlocaties zijn, hoeven bezoekers geen coronapas te laten zien bij de entree. Toch was er bij Sprookjeswonderland nog wel even onduidelijkheid. "We wisten niet zeker of we bij sommige attracties binnen het park toch nog om een coronapas moesten vragen", legt eigenaar Mathijs de Vries uit. Uit navraag bij de Club van 11, die de grotere attractieparken vertegenwoordigt, blijkt dat niet nodig te zijn. Alleen als mensen binnenin restaurants willen zitten, moet er wel een coronapas worden getoond.

Alles open bij Kasteel Radboud

Bij Kasteel Radboud in Medemblik verwachten ze niet gelijk spannende veranderingen. "We hadden maximaal 120 bezoekers per dag. En nu we aan het einde van het seizoen zitten, verwachten we er niet gelijk meer", aldus een medewerker. "Wel kunnen mensen weer langs de kantelen (opstaande delen van de verdedigingswerken) lopen. Dat kon tot nu toe niet, omdat de paden te smal waren. Verder kunnen mensen nog wel online reserveren, maar het is niet meer verplicht."

Coronapas voor VR-ruimte Westfries Museum

Bij het Westfries Museum mogen meer mensen naar binnen. "Dat waren er tegelijkertijd maximaal zestig. Nu wordt dat 120", legt Irma van der Lubbe namens het museum uit. "Een coronapas is niet nodig als je het museum bezoekt. Maar dat moet wel als je onze virtual reality ruimte wil bezoeken. Daar moet je namelijk zitten. Overigens moet je daar ook apart kaartjes voor kopen."

Ook hier geldt dat online kaarten kopen niet verplicht is, maar wel gewenst. "En we vragen mensen wel nog steeds om te proberen zoveel mogelijk afstand te bewaren van elkaar", aldus Van der Lubbe.

Geen Pietendorp bij Zuiderzeemuseum

Bij het Zuiderzeemuseum verandert er niet veel. "We konden al veel bezoekers kwijt, en beperken dit tot 2.100 om wachtrijen te voorkomen. Op sommige plekken hadden we eenrichtingsverkeer, dat wordt opgeheven", legt woordvoerder Willeke Otten uit. "We blijven bepaalde plekken in het buitenmuseum afgezet houden. Ook spatschermen blijven tot het einde van het seizoen (24 oktober) staan, en een maximum aantal bezoekers in onze gebouwen."

Omdat het Zuiderzeemuseum een doorstroomlocatie is kunnen evenementen als de Oudhollandse Kermis, Avond in het buitenmuseum en Zuiderzeelicht gewoon doorgaan. Pietendorp daarentegen gaat ook dit jaar niet door. "De grote drukte laat dat niet toe. Bovendien zien wij de publiekssamenstelling als een te groot risico. Veel jonge kinderen, maar ook onze vrijwilligers die op middelbare scholen zitten zijn nog niet gevaccineerd. Volgend jaar streven we ernaar om er weer een mooi kinderfeest van te maken.