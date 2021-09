Provincie pakt N248 aan om weg veiliger te krijgen na dodelijke ongevallen

De provincie Noord-Holland gaat de maximumsnelheid verlagen op de kruispunten van de Wadweg en de Waardpolderhoofdweg met de N248 bij Schagen en Kolhorn. Die gaat van 80 naar 50 kilometer per uur. Op de weg zijn de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken gebeurd. Bewoners hadden daarom om maatregelen gevraagd.

De snelheidsverlaging en andere plannen om de weg veiliger te maken zijn samen met hen opgesteld, zegt de provincie. Bij de kruisingen worden ook drempels aangelegd. Andere opties om de snelheid op de weg te verlagen, zoals een rotonde, duren langer om aan te leggen. De provincie heeft daarom met bewoners gekozen voor de snelheidsverlaging en drempels, die sneller zijn door te voeren.

Bewoners vragen namelijk al langer om snelle maatregelen om de provinciale weg en de kruispunten daarop veiliger te krijgen. Bij de kruisingen met de Wadweg en Waardpolderhoofdweg steken dagelijks duizenden scholieren over van en naar Schagen. Een jaar geleden overleed een 16-jarige scholier na een aanrijding. In 2019 overleed een 14-jarige scholier, die ook de weg over wilde steken.

Petitie

Omwonenden startten op het dodelijke ongeval van vorig jaar een petitie om aanpassingen door te voeren aan de N248. Die is meer dan 6.000 keer ondertekend. "De snelheid moet eruit voor automobilisten", zei een van de bewoners.

De aanpassingen kosten 400.000 euro, waarvan de provincie het grootste deel betaalt. De werkzaamheden moeten nog dit jaar starten. Als de drempels zijn aangebracht en de snelheidslimiet is verlaagd naar 50 kilometer per uur, gaat de provincie controleren of de maatregelen effect hebben.