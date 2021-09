Man vast voor van gevel trekken van regenboogvlag Nieuwendijk

De politie heeft gistermiddag een 26-jarige man opgepakt voor de vernieling van een vlaggenhouder. Hij zou even daarvoor een regenboogvlag van de gevel van een winkel aan de Nieuwendijk hebben getrokken.

De politie kreeg rond 16.15 uur een melding over een man die een regenboogvlag van de gevel van een winkel had getrokken en deze op de grond had gegooid.

Agenten die ter plaatse kwamen konden op aanwijzing van omstanders de verdachte aanhouden.