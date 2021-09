Clubs en concertzalen heropenen deuren voor publiek: "Voelt goed, ook al is het beperkt"

Vanaf deze zaterdag mogen nachtclubs en concertzalen weer gasten ontvangen. Ondanks dat er maatregelen gelden, zoals een maximum capaciteit van 75 procent en openingstijden tot 00:00 uur, is het enthousiasme groot. "Na al die ellende en wat we hebben door moeten maken is het glas half vol."

Het zal even wennen zijn, voor zowel clubhouders als publiek. Een nachtclub betreden ver voor middernacht, maar de baas van de Escape Bar op het Rembrandtplein kijkt ernaar uit. "Laten we blij zijn dat we van 6 tot 12 wat mogen", aldus Dick Poppes. "Ik denk dat de consument de flexibiliteit heeft om te zeggen van 'joh dit kan niet, maar dit kan wel'. Maar we gaan het meemaken zaterdag en de daaropvolgende dagen."

Bij Paradiso zijn er dit weekend dansfeesten, maar aankomende dinsdag vindt het eerste concert plaats. De Belgische band Balthazar staat dan op het podium. Avalon Peters, PR-manager van de poptempel, kijkt ernaar uit, maar baalt toch dat de capaciteit niet volledig benut mag worden. "Het is voor ons een probleem dat je 25% omzet gaat missen", vertelt ze. "Van de omzet vloeit 90% door naar de band en ook zij gaan dus inkomsten missen."

De overheid heeft beloofd 15 miljoen euro uit te trekken voor zaken die omzet missen door de regel die de capaciteit beperkt tot 75%. Al twijfelen ze er bij Paradiso aan of dat een oplossing gaat zijn, omdat er nog veel onduidelijk is wat er precies gedekt wordt. "Het is spannend wat we gecompenseerd gaan krijgen", aldus Peters. "Er is gezegd dat er omzetverlies teruggevraagd kan worden, maar wat de regels precies gaan zijn dat weten we nog niet. Ook weten we nog niet wanneer we dat gaan horen, dus we proberen ons niet rijk te rekenen op dat gebied."