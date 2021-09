Campagne tegen messenbezit onder jongeren: "Doe iets met je skills"

Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest doen mee met een campagne om het bezit van en geweld met (steek)wapens onder jongeren tegen te gaan. De actie richt zich vooral op jongeren die (nog) geen messen, schroevendraaiers of andere puntige voorwerpen als wapen dragen. “We moedigen jongeren in de campagne vooral aan iets met hun skills te doen”, zegt een woordvoerster van de gemeente Beverwijk.

In plaats van stoer te doen met messen, kan je ook stoer doen met breakdancen, dj’en, of iets anders waar je goed in bent. Dat is de boodschap van een landelijke campagne tegen het hebben en gebruiken van steekwapens, waar de IJmondgemeenten zich bij hebben aangesloten.

“We willen laten zien dat jongeren een keus hebben, en iedereen wel iets heeft waar hij goed in is", aldus een woordvoerder van Beverwijk. "Wil je indruk maken op je vrienden met een wapen, of wil je indruk maken met iets anders dat je goed kan?”

Influencer

Om dat doel te bereiken is onder andere influencer Sean Demmers gestrikt. In video’s op YouTube zal hij bijvoorbeeld te zien zijn met een jongerenwerker en glory-kickboxer Tyjani Beztati, die onlangs kampioen werd in de lichtgewichtsklasse. Ook kunnen jongeren 500 euro winnen door een filmpje van hun talenten te delen op Instagram.

De campagne komt voort uit het landelijke Actieplan Wapens en Jongeren. Dat is een plan van verschillende instanties, zoals het Openbaar Ministerie (OM), bureau Halt, de politie, ministeries en gemeenten. De laatste jaren is er namelijk een langzame maar zekere stijging van het aantal steekincidenten onder jongeren tot 23 jaar.

Aanzienlijk meer steekwapens

Ook worden steeds meer jongeren verdacht van betrokkenheid bij steekpartijen en heeft de politie volgens het actieplan sinds 2018 ‘aanzienlijk meer’ steekwapens ingenomen.

Daar willen de instanties iets aan doen. Wie wapens gebruikt, moet gestraft worden. Wie een wapen bij zich draagt, moet gepakt worden en het inleveren, stellen de opstellers van het actieplan.

“Maar die zijn niet te bereiken met deze campagne”, denkt de woordvoerder van de gemeente Beverwijk. “En dat is ook niet de bedoeling.” Deze campagne richt zich op een andere groep, namelijk jongeren die (nog) geen mes dragen, zegt de gemeente, maar daar misschien wel toe verleid kunnen worden.