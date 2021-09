Haarlemse zeiler al weken vermist: “We proberen vrede te krijgen met de situatie”

Eugène Eggermont (63) uit Haarlem wordt al weken vermist. De fervent zeiler vertrok op 8 augustus met zijn zeilboot vanaf IJsland en wilde oversteken naar Groenland. Sindsdien heeft niemand meer iets van hem vernomen. De familie houdt er rekening mee dat ze waarschijnlijk nooit te weten zullen komen wat er met Eggermont is gebeurd. “We proberen vrede te krijgen met de situatie”, zo laat zijn stiefdochter weten.

Eggermont zou een week na zijn vertrek contact opnemen met zijn familie. Toen dat niet gebeurde heeft die alarm geslagen. Verschillende hulpdiensten zoals de IJslandse kustwacht en het Deense leger hebben tevergeefs met schepen en vliegtuigen naar de houten zeilboot van Eggermont gezocht, zo meldt de NOS. De IJslandse kustwacht riep twee weken geleden zeevaarders op om uit te kijken naar de boot van de Haarlemmer. De zoekactie verliep moeizaam doordat Eggermont geen gps-tracker bij zich had. De zoekactie naar Eggermont is sinds zaterdag 11 september gestaakt.

Eggermont zeilde de afgelopen jaren al vaker grote afstanden over de Noorse Zee tussen Noorwegen en IJsland. Daarnaast hield hij van muziek en zat in de band Ska Fé die hij oprichtte in 2012.