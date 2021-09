Fokker Annie blijft geloven in paard Joep: "Veel mensen hebben mij ermee gepest"

Annie Swagerman is samen met haar man Jaap al jarenlang succesvol fokker van drafpaarden. Het stel uit Andijk doet dit jaar met twee paarden mee aan de harddraverij in Enkhuizen. Met het paard Fleur (9) wonnen ze in het verleden al meerdere prijzen, maar het jongere paard Joep (5) was tot op heden nog niet zo succesvol. Ondanks de mindere resultaten peinsde Annie geen seconde over het wegdoen van het paard. "Het is mijn kindje."

Annie kan haar geluk niet op dat haar paard Joep afgelopen week zijn eerste prijs behaalde. - Tom de Vos

"Joepie is mijn kindje hé", fluistert Annie Swagerman in het oor van paard Joep, terwijl ze hem door zijn donkere manen aait. De bijzondere band tussen de twee valt direct op en dat komt volgens de fokker door de opvoeding. "Toen Joep slechts vier weken oud was, overleed zijn moeder", vervolgt Annie. "Hij lag toen in de grote binnenstal, ik legde een kleed neer en toen ging Joep erop liggen en viel hij in slaap. Vanaf dat moment heb ik hem dag en nacht om de twee uur eten moeten geven. Toen heb ik hem beloofd dat ik altijd voor hem zou zorgen en dat ik altijd bij hem bleef."

210922_PAARD - NH Nieuws

De situatie bracht een hechte band tussen mens en dier tot stand. Maar toen bleek dat paard Joep niet zo veel talent had als paard Fleur, werd het Annie niet makkelijk gemaakt. "Heel veel mensen hebben mij ermee gepest... Ze zeiden: 'doe dat paard toch weg, het is niks.'"



Ondanks de negatieve reacties bleef Annie voet bij stuk houden. "Ik zeg weleens als geintje tegen mijn man: 'Joep weg, ik weg', schatert de fokster uit Andijk.

Blijven geloven Afgelopen week werd dat vertrouwen dan eindelijk beloond. "Zondag heeft Joepie zijn eerste prijs ooit gewonnen", glundert Annie Swagerman, die de zilveren trofee in haar handen heeft. "Toen Joep won werd ik helemaal emotioneel, dat moet ik bekennen."

Annie heeft de trofee al een speciale plek in het huis gegeven. - Tom de Vos

De winning-mood heeft voor veel vertrouwen gezorgd bij Annie en ze kan niet wachten tot haar Joep morgen als eerste van start gaat tijdens de harddraverij in Enkhuizen. "Ik geef hem morgen een goede kans om de volgende ronde te behalen."