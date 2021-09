Geen gevolgen voor rijtijd HOV-bus als bus op Blaricums deel flink moet afremmen

De snelle HOV-bus door de regio gaat over ongeveer een jaar rijden tussen Huizen en Hilversum.

De komst van de bus heeft wel gevolgen voor elke gemeente waar de bus door rijdt. Dat geldt onder meer voor Blaricum, waar bewoners rond de Stroomzijde bang zijn dat de voorbijrazende bussen straks voor gevaarlijke situaties zorgen voor overstekende schoolkinderen. Blaricum besloot voor de zomer maatregelen te nemen en te stellen dat de bus er straks maar met 30 km/uur over heen mag rijden.

De aanpassingen zorgde voor verbaasde gezichten aan de kant van Huizen, waar de bus wel op volle snelheid doorheen moet reizen. De lokale ChristenUnie vroeg zich af of het afremmen van de bus gevolgen zo hebben voor de rijtijd van de bus, maar dat blijkt volgens de gemeente niet zo te zijn. "Er is een doorrekening gemaakt voor de situatie waarin een deel van de Stroomzijde autovrij en 30 kilometer per uur wordt. Hieruit blijkt dat in die situatie de norm voor de reistijd op dit deeltracé nog steeds wordt gehaald", aldus burgemeester en wethouders.

Daarnaast benadrukken burgemeester en wethouders dat de voorgenomen maatregelen van Blaricum allemaal nog niet definitief zijn. "Blaricum heeft aangegeven verder onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van de maatregelen."

Snelheid door Huizen

Huizers hoeven ook niet te vrezen dat - met de snelheidsverlaging in Blaricum in het verschiet - er extra druk in Huizen ligt om juist daar de tijdwinst zo groot mogelijk te maken en flink door te rijden. Huizen heeft namelijk ook plannen om haar deel van het traject onder te nemen, het zogeheten plan van de 'Oost-West-as'. De gemeente benadrukt dat het om twee losse plannen gehad die geen gevolgen voor elkaar hebben.