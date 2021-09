Loods op Alkmaars bedrijventerrein blijkt Cocaïnewasserij: twee Colombianen vast

Het lab dat zondagmiddag is ontdekt op het bedrijventerrein Beverkoog was een cocaïnewasserij: daarin wordt vloeibare coke uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika bewerkt tot poedervorm. De twee mannen van 45 en 60 jaar oud die zijn gearresteerd, komen uit Colombia. Het onderzoek loopt nog.

Hylke Kingma / Nieuwsfoto

Dit meldt de politie aan NH Nieuws. Zondagmiddag rook iemand die in de buurt van het pand aan de Hazenkoog was een sterke, penetrante lucht en belde de politie. Agenten vielen de loods binnen en troffen daar een drugslab aan. Na onderzoek van een speciale eenheid blijkt dat het gaat om coke. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de Colombiaanse verdachten die bij de ontdekking zijn aangehouden, worden verdacht van het bewerken en verwerken van vermoedelijk cocaïne, dan wel het bezitten ervan. Het is nog niet duidelijk hoe groot de wasserij was en wat de straatwaarde is van de aangetroffen coke. De Colombianen worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt of politie en justitie bepaalde opsporingsmethoden mogen gebruiken en of de mannen langer in voorarrest blijven.

Cokewasserij Cocaïne wordt gemaakt met bladeren van de cocaplant. Die groeien in Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia, Peru en Bolivia. Daar liggen hoge gebergten en dat zorgt voor een prettig klimaat voor coca. Naast dat coke in poedervorm naar Europa wordt geëxporteerd tussen bijvoorbeeld bananen, kan het ook in vloeibare vorm worden verwerkt in bijvoorbeeld karton, kleding of douchegel. Dit wordt dan in zo'n cokewasserij bewerkt middels een kookproces om zo de coke tevoorschijn te halen.

In Noord-Holland zijn tot nu toe niet veel cokelabs ontdekt waarover ook in de media werd bericht. In november 2020 vermoedden buurtbewoners dat het aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp zou gaan om een politie-inval bij een cokewasserij, maar dit is nooit officieel bevestigd. De politie heeft laten weten dat in Noord-Holland de afgelopen jaren dit aantal cokewasserijen zijn ontdekt: 2017: 2 - 2018: 1 - 2019: 0 - 2020: 1 - 2021: 2 (inclusief de zondag ontdekte wasserij).