QR-codecommotie Enkhuizer harddraverij gesust, andere regels voor omwonenden

Een deel van de Enkhuizer binnenstad verandert morgen in een zogenoemde bubbel voor de jaarlijkse harddraverij. Bij enkele bewoners die in deze bubbel wonen ontstond daarover verontwaardiging. Zij kregen te horen dat zij iedere keer hun QR-code moesten laten zien als ze de bubbel betraden. Inmiddels zijn de regels voor hen aangepast.

Enkhuizers die in de bubbel wonen kregen gisteren een brief met vier polsbandjes voor toegang tot het terrein. Op dat papier stond ook dat zij een coronapas (bewijs van volledige vaccinatie of een recente coronatest) moesten laten zien iedere keer als zij de bubbel wilden betreden.

Inmiddels is dat aangepast. Bewoners krijgen een ander polsbandje waarmee ze langs de ingang kunnen. Zij hoeven dan geen coronapas met digitale QR-code te laten zien. "Dat hadden we eigenlijk eerder moeten doen", vertelt Jannet Edel van de harddraverijvereniging. "Maar dat is achteraf. Het was voor ons ook aftasten wat wel en niet kan."

'Niet proportioneel'

Inwoner Sietske Bergsma sprak gisteren op social media haar onbegrip uit over de regels. "Los van of we gevaccineerd zijn of niet, ik vond het geen proportioneel middel", legt Bergsma uit. "Als je van de supermarkt komt of je hondje hebt uitgelaten, dan moet je iedere keer die check doen."

Bergsma vindt dat je als burger zo indirect onder druk gezet wordt om je te vaccineren en je grondrechten met betrekking tot woongelegenheid worden op deze manier geschonden. Bij de afleveraar van de brief gaf ze meteen aan dat ze, zonder het evenement in de weg te zitten, niet wilde meewerken.

Kort geding

Ze startte een petitie om geld in te zamelen en een kort geding aan te spannen. "We konden niet accepteren dat het op die voorwaarden ging", legt ze uit. "Dan kun je niet naar huis, dat is waanzin." Maar tot een gang naar de rechter hoeft het uiteindelijk dus niet te komen.

"Door de ophef die is ontstaan is de gemeente in overleg gegaan met de evenementenorganisatie", zegt Sietske. "Als wij dit niet hadden aangekondigd, was het gewoon op deze manier verder gegaan."

Bestuur draverij bedreigd

Bergsma bleek niet de enige te zijn waarbij de regels in het verkeerde keelgat schoten. Jannet Edel, van de Enkhuizer draverijvereniging, zegt dat ze de afgelopen 24 uur 'heel wat over zich heen kreeg'. "Ik word van alles en nog wat uitgemaakt. Mensen uit Enkhuizen die zeiden: 'als je maar weet dat dit de laatste keer is dat je harddraverij viert'."

Edel vertelt dat het voor een evenementenorganisatie zoeken is wat er qua regels mogelijk is. "Het was allemaal even schrikken", zegt ze. "Maar we hebben contact gehad met de burgemeester en er is nu een oplossing voor gevonden."

Crowdfunding blijft

Voor de crowdfundingsactie van het kort geding is in korte tijd bijna 7.000 euro binnengekomen. Sietske laat weten dat donateurs hun geld kunnen terugkrijgen of ervoor kunnen kiezen om het in de pot te houden. "Dan kunnen we het gebruiken voor hetzelfde doel, als dit zich nog eens in een andere situatie voordoet."