Trein schept stilstaande tractor op spoorovergang in Breezand

Een trein is rond het middaguur op een spoorwegovergang in Breezand tegen een stilstaande tractor gereden. Vermoedelijk had de tractor pech. De bestuurder kon nog wel op tijd ontsnappen. De NS zet bussen in voor gestrande reizigers.

Ambulancepersoneel is na het ongeluk de trein ingegaan om te controleren of er gewonden waren gevallen. Dat bleek niet het geval. Er zaten circa 100 mensen in de trein.

De machinist van de intercity richting Den Helder zag de tractor op het spoor staan, maar had zoveel snelheid dat het onmogelijk zou zijn om voor de overgang tot stilstand te komen. Bij de onvermijdelijke botsing raakten de tractor en de trein beschadigd, al heeft de machinist door af te remmen een nog grotere ravage weten te voorkomen. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Bussen

Gestrande reizigers worden met bussen naar hun plaats van bestemming gebracht. Voor andere reizigers worden, in beide richtingen, ook bussen ingezet op het traject waar de NS niet kan rijden. "Mochten mensen behoefte hebben aan opvang, dan zorgen we daarvoor", zegt woordvoerder Carola Belderbos. Het advies is verder om de reisplanner goed in de gaten te houden. Daar wordt aangegeven dat er nog tot 15.30 uur geen treinen zullen rijden.