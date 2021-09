Corona: geen doden of ziekenhuisopnames, aantal besmettingen gehalveerd

Het gaat de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in de IJmond. In de afgelopen twee weken testten 157 mensen positief, tegenover 284 in de periode daarvoor. Niemand overleed in die tijd aan corona, of hoefde met het virus onder de leden naar het ziekenhuis.

In alle afzonderlijke IJmondgemeenten is het aantal geregistreerde besmettingen omlaag gegaan.

Velsen scoort het best. In de vorige periode testten nog 90 mensen positief, in de afgelopen twee weken waren dat er nog maar iets minder dan de helft daarvan: 44. Omgerekend zijn dat er 64,1 per honderdduizend.

Lager dan in Uitgeest

Dat getal is iets lager dan in Uitgeest, waar 66 per honderdduizend mensen een positieve coronauitslag kregen. In de praktijk waren dat er negen.

Ook in Beverwijk halveerde het aantal besmettingen bijna ten opzichte van twee weken geleden. Tegenover 104 coronagevallen in de vorige periode, stonden er 53 in de afgelopen veertien dagen. Ter vergelijking: dat zijn er 126,6 per honderdduizend inwoners.

In Heemskerk daalde het aantal geregistreerde besmettingen het traagst. Het ging van 75 naar 51 besmettingen. Dat zijn 130,1 per hondderdduizend, het hoogste relatieve getal van de IJmondgemeenten.