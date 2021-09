Gemeente tornt niet aan korte oversteektijd Vijzelgracht: "Tijden kloppen"

Dat zegt wethouder Egbert de Vries (verkeer) in een reactie op vragen van de Partij van de Ouderen. Die trok eind augustus bij de wethouder aan de bel naar aanleiding van deze reportage van AT5/NH Amsterdam. Daarin is te zien dat vooral ouderen moeite hebben met de korte oversteektijd bij het stoplicht aan de Vijzelstraat, dat voor voetgangers slechts zeven seconden op groen staat.

Volgens De Vries is de werkelijke oversteektijd langer, omdat voetgangers nog kunnen beginnen met oversteken zo lang het stoplicht nog op groen staat. Anders zou volgens hem iemand die in de laatste seconde oversteekt slechts één tel hebben om naar de overkant te komen. "Dat is uiteraard niet het geval."

'Niet afwijken'

Naar aanleiding van de reportage heeft de gemeente de oversteektijd bij de Vijzelstraat door een ontwerper laten controleren. "Ook hij heeft bevestigd dat de tijden kloppen", aldus De Vries. De tijden voldoen aan de landelijke norm, en de gemeente is niet van plan om daar van af te wijken. "Onnodig wachten leidt ook vaak tot onveilige situraties. Afwijken van de standaard is mogelijk, maar dit heeft gevolgen voor anderen. Langere wachttijden voor iedereen, met alle gevolgen daarvan, is steeds een aandachtspunt. Daarom is het niet aan te bevelen om van de huidige richtlijnen af te wijken."