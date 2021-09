Geen 'droge' zomers meer: start aanleg ondergrondse wateropslag voor landbouw

Het hele jaar door genoeg zoet water voor de landbouw. Dat is het streven van Texelse boeren. Daarvoor gaan deze week honderden meters dikke drainageslangen de grond in. Het gaat om een proefproject ' Zoete Toekomst '; tijdens droge zomers kunnen boeren straks het teveel aan water dat in de regenperiode valt weer naar boven pompen.

Op verschillende plekken op Texel komen proefvelden waar op 15 meter diepte zoet water kan worden opgeslagen. "De rest van Noord-Holland kan gewoon water uit het IJsselmeer halen, maar wij zijn volledig afhankelijk van wat er uit de lucht komt vallen", vertelt akkerbouwer Mark Slot uit De Cocksdorp. "We hebben erg droge zomers gehad en dat is heel nadelig voor de landbouw. We missen dan wel 40 procent van de opbrengst."

Koesteren

Dat is de reden dat de Texelse boeren het zoete water dat ze op kunnen vangen koesteren. Mark Slot: "Het afgelopen voorjaar heeft het ontzettend hard geregend, maar op Texel is dat altijd wat minder. En door de vele zonuren en de wind is het op Texel altijd droger dan in de rest van Noord-Holland. Als dit project slaagt dan heeft het positieve kansen voor iedereen op het eiland en ook voor andere gebieden op de hele wereld waar zoet water een probleem kan zijn."

Bekijk in de animatie hieronder het plan werkt.