Zaanstad officieel 'dementievriendelijk'

Op Wereld Alzheimer Dag is in Zaandam een certificaat uitgereikt waar de politici trots op zijn: 'dementievriendelijke gemeente'. Steeds meer mensen krijgen dementie en in 2040 is de verwachting dat de ziekte een half miljoen Nederlanders treft, daarom zet Zaanstad zich hier zichtbaar voor in. Nel Koppers voorzitter Dementie Nederland voor de regio Zaanstreek-Waterland: "Ik heb de vlag uitgehangen."

Om het certificaat te ontvangen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals voorlichting geven. "Het is belangrijk dat inwoners weten wat het effect van dementie is", vertelt Koppers. "Dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Dat je iemand niet kleineert, maar respectvol benadert."

Oproep aan andere gemeentes

Naast voorlichting is ook ondersteuning een belangrijk onderdeel. In Zaandam, maar ook in de Haarlemmermeer, Purmerend en gemeente Edam-Volendam is een SlimoTheek aanwezig. Dit is een kast waar iedereen, maar met name ouderen en hun mantelzorgers, producten kunnen lenen. Zoals een speciale praatknop, knuffelkat of radio.

De SlimoTheek is tot nu toe voornamelijk dicht geweest, maar dankzij de versoepelingen gaat de uitleen vanaf 8 oktober weer open.



Nu het certificaat binnen is, is de strijd nog niet gestreden. De gemeente moet blijven bewijzen dat zij 'dementievriendelijk' is. Nel van Dementie Nederland hoopt dat andere gemeentes ook 'dementievriendelijk' worden. "Als ik naar de omringende gemeentes kijk, dan is Zaanstad nu een voorloper."