Van bakhobby naar bakbedrijf met Noa Nell

De familiecamping voortzetten kan altijd nog, maar Noa wil liever werken aan haar eigen taarten imperium. Een banketbakkersopleiding heeft ze nog niet gevolgd, maar in de praktijk deed ze al veel ervaring op, want een taart bak je vooral met gevoel.

Haar eerste taart kan ze zich nog goed herinneren. Het was een slagroomtaart die ze samen met haar zus thuis in de keuken maakte. Daar wordt ze liever niet meer aan herinnerd. Inmiddels is ze flink wat stappen verder en is een bakhobby omgezet in een eigen bedrijf.

In Lutjewinkel zijn Noa's taarten inmiddels een fenomeen, maar tegenwoordig komen de bestellingen uit het hele land. Moeders keuken is inmiddels ingeruild voor een eigen werkplek. Met hulp van haar vader is een oude container omgebouwd tot bakstudio waar Noa de scepter zwaait.

Eigen ontwerp

Noa is nu anderhalf jaar bezig en in die tijd heeft ze veel bijgeleerd over het banketbakkersvak. "Het is vaak een trucje om iets mooi te krijgen en hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat", aldus de jonge ondernemer. Toch zou ze straks weer de schoolbanken in willen om zo de fijne kneepjes van de patisserie te leren.

Inspiratie voor haar baksels doet ze op door goed om zich heen te kijken naar mooie taarten. Uiteindelijk geeft Noa haar persoonlijke draai eraan en zodat het toch weer haar eigen ontwerp wordt.



Vol trots laat de jonge banketbakker een verjaardagstaart zien die ze zojuist gemaakt heeft. "Ik ga net zo lang door totdat ik trots ben op het eindresultaat!'.