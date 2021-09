Amsterdam NL V Konvooi dat vanaf Amsterdamse rechtbank vertrok moet achteruit rijden door fout

Een zwaarbewaakt transport zat vanavond even in de problemen in Amsterdam. Een deel van het konvooi reed de trambaan naast de Cornelis Lelylaan in het stadsdeel Nieuw-West op en moest daarna op lage snelheid achteruit terug.

De wagens waren hoogstwaarschijnlijk vertrokken vanaf rechtbank de Bunker, waar vandaag weer een zitting van het Marengo-proces plaatsvond. In dat proces staan zeventien verdachten, waaronder Ridouan Taghi, terecht voor onder andere betrokkenheid bij zes liquidaties en vier pogingen daartoe. Politiehelikopter De verdachten worden in gepantserde auto's van en naar de rechtbank gebracht. Dat gebeurt in verschillende konvooien. Het konvooi dat vanavond achteruit moest rijden bestond uit in totaal vijf auto's. Ook vliegt er een politiehelikopter met een scherpschutter mee. Het lijkt te gaan om wagens van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie en wagens van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Op beelden van een buurtbewoner is te zien dat drie auto's op de trambaan van de Cornelis Lelylaan naar achteren rijden. De twee andere wagens blokkeren het kruispunt met Meer en Vaart, zodat de rest daar kan keren.

Quote "Er heeft een voertuig vast gezeten. Die auto is zelfstandig losgekomen en doorgereden" woordvoerder politie

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt dat er een voertuig vast heeft gezeten. "Die auto is zelfstandig weer losgekomen en doorgereden. We doen verder geen mededelingen over welke zaak het betreft." Paniek "Ik denk dat er even paniek en geen communicatie was", laat de omwonende weten. "De buren konden erom lachen... Ik niet. Dit had het moment geweest voor iemand die het wilde tegenhouden. Gelukkig ging het goed." De helikopter vloog tijdens de actie laag over het kruispunt, hoorde ook een andere buurtbewoner. "Het ging heel snel, van rustig naar opeens een helikopter in je huiskamer. Ik schrok mij dood. Mijn zoontje zag iemand eruit hangen met geweer maar dat heb ik niet gezien."

Quote "Ik schrok mij dood en mijn zoontje zag iemand uit de helikopter hangen met gewee buurtbewoner

Het konvooi neemt deze route vaker, maar op een eerdere video is te zien dat de trambaan toen niet gebruikt werd. Na de tramhaltes is de trambaan ook niet verhard meer en kan er waarschijnlijk niet door auto's overheen gereden worden. Morgen vindt er weer een zittingsdag van het Marengo-proces in de Bunker plaats.