Lang getraind voor Ironman, nu tijd om te knallen: "Ik wil het binnen 4:45 uur doen"

"Echt, ik heb heel veel getraind en heb er ontzettend veel zin in", vertelt Mike Koopman (29) uit Wervershoof. De fanatieke handballer van VVW raakte in 2019 ernstig geblesseerd aan z'n knie. "Ik mocht geen contactsporten meer doen, daarom besloot ik om mijn uitdaging in de triatlon te zoeken."

Eind juni vorig jaar werd hij nog geopereerd aan zijn knie. "Dat duurde heel lang allemaal, maar na de revalidatie begon ik met zwemmen", legt hij uit. Aan het einde van het jaar pakte de Wervershover ook fietsen en hardlopen op. In eerste instantie had hij zich opgegeven voor de kwart-triatlon, maar dat is na uren trainen veranderd in de klassieker: de Ironman 70.3, oftewel de halve triatlon. Mike krijgt hulp van oud-Olympiër Eric van der Linden uit Schagen.

'Heel normaal'

Wessel van Schaijk (27) uit Hoorn heeft zich ook klaargestoomd voor de thuiswedstrijd. De marinier had door zijn werk al een flinke conditie. "Bij defensie is het heel normaal dat je gaat zwemmen en natuurlijk hardlopen, dat doe je enorm vaak", legt hij uit.

Totdat corona roet in het eten gooide en de sportscholen op slot gingen. "Ik ging met maten afspreken om buiten te gaan hardlopen en krachtoefeningen te doen. Dan zit je al gauw op drie uur sporten per dag." De volgende uitdaging was vanzelfsprekend de Ironman, vertelt Wessel. "Ironman is echt een begrip."