Coronacijfers: 141 mensen positief getest, gemeente Langedijk met stip op één

In Alkmaar en omstreken zijn de afgelopen week 141 mensen positief getest op het coronavirus. Dit is een daling ten opzichte van een week geleden, toen 173 mensen positief testten. Gemeente Langedijk telt verhoudingsgewijs veruit de meeste besmettingen, blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de regio is er niemand aan de gevolgen van corona overleden of in het ziekenhuis opgenomen.

Langedijk is verhoudingsgewijs de gemeente met de meeste besmettingen. De afgelopen week testten zo'n 120 mensen per honderdduizend inwoners positief. Langedijk telt nog geen dertigduizend inwoners en daardoor komt het er in de praktijk op neer dat 34 personen positief testten op corona.

Op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners staat Castricum. Hier zijn per honderdduizend inwoners zo'n 52 mensen positief getest. Dat komt neer op 19 positief geteste Castricummers.

De gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per honderdduizend inwoners is Heiloo. Per honderdduizend inwoners zijn daar 16 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat in Heerhugowaard 4 mensen positief getest zijn op het virus.