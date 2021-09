Van ingezonden brief naar politiek actief: Senna (25) wil Medemblikse raad in

"Ik volg de landelijke politiek eigenlijk al langere tijd, maar ik wil meer doen dan ik nu doe", vertelt Senna. Ze laat weten dat vooral de woningbouw en het klimaat haar nauw aan het hart gaan. "Daarvoor wordt nog niet goed genoeg opgetreden."

De nieuwsgierigheid brengt haar bovenal naar het gemeentehuis. "Ik wil gewoon weten hoe het is", zegt ze. In mei stuurde Senna samen met een vriendin een brief naar de gemeenteraad. Ze gaven aan hoe moeilijk de zoektocht naar een woning in Wognum is voor starters. Daarna is het balletje gaan rollen.

Via instagram in de politiek

Via-via kwam ze in contact met Yannick Nijssingh van D66 Medemblik. "Ik zag dat Senna op instagram berichten deelde over het klimaat en woningbouw", vertelt Nijsingh. "Ik vroeg aan haar hoe ze daarover dacht en zei dat ze de stap zou kunnen wagen om de politiek in te gaan."