Opnieuw samenscholingsverbod overlast Rondeelstraat: "Maatregelen nog onvoldoende"

Geluidsoverlast, geschreeuw en drankgebruik: opnieuw is er een samenscholingsverbod voor de Rondeelstraat in de Kersenboogerd van kracht. Evenals vorig jaar zorgde een groep van zo'n twintig jongeren voor overlast. Volgens huisbaas Jan, voelen buren zich niet veilig om 's avonds de straat op te gaan.

"Het begint meestal einde middag en gaat in de weekenden weleens door tot 4 uur 's morgens. Drankgebruik, lachgas ballonnen en luid geschreeuw", vat Jan samen. Een andere buurman op de Rondeelstraat, die anoniem wil blijven, beaamt dat. "Vaak genoeg als ik 's morgens naar mijn werk ga dan staat de groep er."

Half oktober vorig jaar werd er ook al een samenscholingsverbod ingesteld en schreef de Hoornse politiek een brandbrief waar zij hun zorgen in uitten. Jan :"Vorig jaar werd er meer gehandhaafd, maar ik zie ze nu niet. Als ik er naar vraag is het excuus dat er geen tijd is door corona. Het was de laatste tijd zo verschrikkelijk erg. Met het verbod is het beter, maar er zijn nog steeds samenkomsten."

Verbod

Het vorige samenscholingsverbod liep half januari af, vlak voor de instelling van de avondklok. Op dat moment was het rustig. "Vorig jaar is het verbod is geëvalueerd. Maar toen niet verlengd. [...] Uit de evaluatie met team handhaving en politie is gebleken dat het samenscholingsverbod lijkt te hebben geholpen. Er is nauwelijks meer overlast gemeld. Dit mogelijk in combinatie met het seizoensweer", laat de gemeente Hoorn weten.

Naast het nieuwe verbod dat afgelopen week is in gegaan, worden er door Team Handhaving en de politie extra controles gehouden, spreekt jongerenwerk de hanggroep geregeld aan en is het cameratoezicht verbeterd. Ook bankjes zijn weggehaald en zijn zitplekken onaantrekkelijk gemaakt. Daarnaast is er een inloopspreekuur gehouden voor bewoners waarbij zij in gesprek konden met handhaving en politie.

Herindeling

"We zien nog te weinig resultaat ondanks alle ingrepen die gedaan zijn", concludeert Roger Tonnaer, fractievoorzitter van Fractie Tonnaer. Hij benadrukt dat de overlast zich concentreert op het centrumgebied van Kersenbooged. "Het is een prachtige wijk waar 22 duizend mensen wonen, maar vooral rondom het stationsgebied is het overlastprobleem deel van de wijk geworden."

Fractie Tonnaer maakte zich eerder hard voor de komst van meer cameratoezicht bij het winkelcentrum. "Dat is gebeurd en dat vinden we heel goed. Maar of het nou écht effect heeft gehad, is de vraag." De oplossing zit hem volgens Tonnaer in herindeling van de wijk. "Her en der herschikking van woningbouw, woningen toevoegen en op die manier zorgen dat er ook een andere groep van bewoners in dat centrumgebied komt te wonen."

Er zijn ook bewoners die graag samen met de jongeren tot een oplossing willen komen. Buurtbewoner Jimmy denk dat het heel anders kan: "Als ze het netjes houden dan kan misschien de hele buurt meedoen." Dan zouden ze gezamenlijk kunnen dansen en praatjes kunnen houden, aldus Jimmy.