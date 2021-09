Wethouder Everhardt kijkt uit naar "daadkrachtig nieuw kabinet"

Wethouder Victor Everhardt (Financiën) hoopt dat er op een later moment door het kabinet meer geld wordt uitgetrokken voor gemeentes. Volgens hem is dat nodig voor "het herstel en de maatschappelijke opgaven".

Dat laat Everhardt weten naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde begroting van demissionair minister Wopke Hoekstra in Den Haag. Daarin wordt onder meer zeven miljard euro uitgetrokken voor het klimaatbeleid.

Noodzakelijke investeringen

"Het is goed dat het demissionaire kabinet grote noodzakelijke investeringen doet, onder meer in de woningbouw, in het inlopen van de onderwijsachterstanden die in de coronapandemie zijn ontstaan, in de hulp aan mensen met schulden, en in verduurzaming zoals waterstof", stelt de wethouder.

Hij zegt tegelijkertijd dat de financiële positie van gemeenten de afgelopen tien jaar sterk achteruit is gegaan. Volgens hem is het noodzakelijk dat het geld dat het kabinet eerder uittrok voor bijvoorbeeld de jeugdzorg elk jaar blijft komen.

Toekomstbestendige koers

"Zodat we alle bewoners die dat nodig hebben kunnen helpen en een sociale, duurzame en toekomstbestendige koers kunnen blijven voeren", schrijft Everhardt. "Daarom kijk ik uit naar een daadkrachtig nieuw kabinet."

Everhardt presenteert aanstaande donderdagochtend overigens zelf de begroting van de gemeente. Dan wordt dus duidelijk waar het stadsbestuur volgend jaar zelf meer en minder geld aan wil uitgeven.