Krioelende muskusrattenkolonie Oosthuizen lijkt onder controle

"We werden er zenuwachtig van", zegt Andras Mirck van Muskusrattenbeheer. Nog geen jaar geleden vingen ze een recordaantal ratten van wel 35 per week. Maar inmiddels is dat aantal dankzij flinke inzet rond Oosthuizen teruggebracht naar zeven per week. "We hebben het liefste nul, maar dat wordt heel moeilijk."

Mirck controleert vandaag de vallen bij de schaatsbaan van Oosthuizen. Al lopend zakt hij door op een plek door de grond. Het is een van de vele plekken waar de muskusrat zijn nest heeft gemaakt en dat veroorzaakt een verzakking, vertelt Andras. "En dat is een probleem, want als ze dat in de dijken doen, dan kunnen die doorbreken."

Daarom zet de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden flink in op het beheer van de muskusrattenpopulatie in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht. Zij zien dat de populatie in de Zeevang nu op een beheersbaar niveau zit, maar voorheen groeide het aantal naar ongekende hoogte.

De muskusrat heeft hier geen natuurlijke vijanden, vertelt Andras. Ook planten ze zich flink voort en kan een volwassen rat wel vier nesten per jaar hebben met zes tot twaalf jongen per nest. De nesten zijn verbonden met een ondergronds gangenstelsel die de muskusrat langs de oevers van dijken en weilanden maakt.

Met alle consequenties van dien en dat is waarom het Hoogheemraadschap de populatie onder controle probeert te houden en met succes. Alleen bleek dat de extra inzet in de Zeevang voor minder inzet voor de andere gebieden waar de muskusrat leeft zorgde. Andras: "Je kan zien dat het daar nu weer oploopt, maar het is nog wel beheersbaar."

Populatie

De muskusrat is een exoot die in het verleden uit Alaska naar Nederland is gebracht voor zijn vacht. Maar de milde winters zorgden ervoor dat de vacht dunner werd en daardoor niet meer bruikbaar was, waardoor het dier uiteindelijk in de natuur belandde.

Volgens Andras zullen we altijd last blijven houden van de muskusrat. Het doel is een goede beheersbare populatie, het liefst geen populatie. Met alle inzet is hij er zeker van dat ze het aantal muskusratten verder gaan terugdringen.