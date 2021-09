François Boulangé geëerd met portret op muur van zijn voormalige stamkroeg

Op de muur van café 't Kantoor in de Gierstraat in Haarlem siert een aantal dagen een geschilderd portret van de onlangs overleden presentator François Boulangé. Hij was jarenlang een vaste gast en de quizmaster van het café. Toen zijn partner het idee voor een muurschildering opperde, hoefde Ton Veenhof, eigenaar van 't Kantoor, daar niet lang over na te denken.